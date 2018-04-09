3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi - İSTANBUL

- Genel detaylar - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız'ın konuşması3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız: - "Ticareti elinde tutmak isteyen güçler, bugün aslında sonunu çok da öngöremediğimiz ve özellikle de gelişmekte olan piyasaları çok olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz kontrolsüz bir ticaret savaşına doğru adım adım ilerliyorlar" - "Bunu asla dünyamız ve ticaretin gelişimi açısından doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum"İSTANBUL (AA) - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, "Ticareti elinde tutmak isteyen güçler, bugün aslında sonunu çok da öngöremediğimiz ve özellikle de gelişmekte olan piyasaları çok olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz kontrolsüz bir ticaret savaşına doğru adım adım ilerliyorlar. Bunu asla dünyamız ve ticaretin gelişimi açısından doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum." dedi. İstanbul 'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nde (ISTRADE 2018) konuşan Altunyaldız, bugün hem devletlerin hem de özel sektörün politikalarında enerjinin ilk sırada yer aldığını söyledi.
Küresel enerji karışımının tarihte hiç olmadığı kadar çeşitli olduğuna ve küresel enerji piyasalarında aktörlerin yer değiştirdiğine değinen Altunyaldız, geçen yıl tüm enerji kaynakları arasında en önemli artışın yenilenebilir enerji alanında yaşandığını kaydetti. Altunyaldız, Çin ve ABD’nin bu artışın yüzde 50’sini gerçekleştirdiğini aktararak, bu ülkeleri sırasıyla AB ve Hindistan'ın takip ettiği bilgisini verdi.Elektrik talebine bakıldığında da enerji talebinden daha yüksek oranda bir artış görüldüğünü aktaran Altunyaldız, şöyle devam etti:"Dünya elektrik talebi 2017 yılında yüzde 3,1 artış gösterdi. Bu talep artışının yüzde 70’i yine Çin ve Hindistan kaynaklı. Son dönemdeki ticaret savaşlarının sebebini de herhalde anlıyoruz. Dünyada güç dengelerinin değiştiği ticaret gücü en önemli güçtür. Ticaret hem gelişmenin hem büyümenin hem zenginleşmenin ana çekicilerinden birisi. O yüzden ticareti elinde tutmak isteyen güçler, bugün aslında sonunu çok da öngöremediğimiz ve özellikle de gelişmekte olan piyasaları çok olumsuz etkileyeceğini düşündüğümüz kontrolsüz bir ticaret savaşına doğru adım adım ilerliyorlar. Bunu asla dünyamız ve ticaretin gelişimi açısından doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.”Altunyaldız, geçen hafta temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali'ni de Türkiye'nin gelecekteki enerji arzı ve sürdürülebilir enerji kaynakları açısından son derece önemli bir kilometre taşı olarak gördüklerini sözlerine ekledi.