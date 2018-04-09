3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi - EPDK Başkanı Yılmaz - İSTANBUL Haberi
- EPDK Başkanı Yılmaz'ın açıklamaları 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi - EPDK Başkanı Yılmaz: - "Son yıllarda hız kazanan uluslararası projeler sektörümüzde kaynak çeşitliliği sağladı. Gelişmekte olan ekonomisi ve artan enerji talebiyle Türkiye zaten cazip bir pazar konumunda. Özellikle elektrik ticareti mekanizmalarında gelişmiş piyasaların bulunduğu birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanabilir seviyede bir yapıyı el birliği ile gerçekleştirdik" - "Bakıyorsunuz bugünden yarına elektrik piyasalarında yüzde 10 - 15 fiyat değişebiliyor. Bu piyasanın dinamizmi açısından önemli. Yani yeni şartlara kendisini uydurabilme yeteneğimizi, risk yönetimi becerimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de bence bu ufak, bazen spekülatif olarak değerlendirebilirsiniz ama piyasanın dinamikliğinden kaynaklanan bu fiyat hareketleri bence piyasamız açısından olumludur"İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, son yıllarda hız kazanan uluslararası projelerin enerji sektöründe kaynak çeşitliliği sağladığını belirterek, "Gelişmekte olan ekonomisi ve artan enerji talebiyle Türkiye zaten cazip bir pazar konumunda. Özellikle elektrik ticareti mekanizmalarında gelişmiş piyasaların bulunduğu birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanabilir seviyede bir yapıyı el birliği ile gerçekleştirdik." dedi. Yılmaz, 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi'nin (ISTRADE 2018) açılışında yaptığı konuşmada, bölgeden kaynaklanan birtakım olumsuzlukların yaşandığını ancak buna rağmen Türkiye’nin devleti ve milletiyle, sektör ve sanayisiyle ayakta durduğunu söyledi.
Türkiye'de enerji sektörünün bu gelişmelere rağmen sağlam yapısını korumaya devam ettiğini ve geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, "Büyüyen sektörde birtakım türbülanslar olacak. Olmaması mümkün değildir. Binlerce kilometre mesafeyi katetmek için, eğer uçakla gidiyor, teknolojiyi kullanıyorsanız, türbülanslara hazır olmanız lazım. Enerji sektörümüz bu türbülansları, bu riskleri yönetmek durumunda. Ne kadar iyi yönetirseniz şirketlerimiz o kadar ayakta kalacak ve geleceğe emin adımlarla hazır bir şekilde kendilerini kabul ettireceklerdir.” diye konuştu. Yılmaz, elektrik sisteminde arz fazlası olduğuna işaret ederek, piyasanın serbestleşmesinden sonra özel sektörün aktif bir tutumla birçok projeye imza attığını, kamunun sağladığı destekleri de fırsata çevirdiğini anlattı.Yerli kaynakların kullanımında görülmemiş başarıların sağlandığını aktaran Yılmaz, “Son yıllarda hız kazanan uluslararası projeler sektörümüzde kaynak çeşitliliği sağladı. Gelişmekte olan ekonomisi ve artan enerji talebiyle Türkiye zaten cazip bir pazar konumunda. Bugün OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen bir piyasamız var. Geriye ise piyasa ve ticaret mekanizmaları kalıyor. Bu alanda geçtiğimiz 15 yılı aşkın sürede elde edilen başarıyı küçümsememek lazım. Özellikle elektrik ticareti mekanizmalarında gelişmiş piyasaların bulunduğu birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanabilir seviyede bir yapıyı el birliği ile gerçekleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu. - "Test sürecine destek önem arz ediyor"Yılmaz, elektrik ticaretinde çok önemli gelişmeler olduğuna ve yüksek derecede rekabetçi bir piyasa oluştuğuna dikkati çekti.Bu koşulların fiyatların düşmesine yol açtığını kaydeden Yılmaz, "Çünkü çok dinamik bir piyasamız var. Piyasanın dinamik olması piyasanın geleceği açısından da önemli. Bakıyorsunuz bugünden yarına elektrik piyasalarında yüzde 10 - 15 fiyat değişebiliyor. Bu piyasanın dinamizmi açısından önemli. Yani yeni şartlara kendisini uydurabilme yeteneğimizi, risk yönetimi becerimizi geliştirmemiz lazım. Bunun için de bence bu ufak, bazen spekülatif olarak değerlendirebilirsiniz ama piyasanın dinamikliğinden kaynaklanan bu fiyat hareketleri bence piyasamız açısından olumludur." ifadelerini kullandı.Yılmaz, EPİAŞ'ın sadece elektrik ticaretinin yapıldığı bir yapı olarak kurgulandığını belirterek, son dönemde attıkları adımların organize bir doğalgaz ticareti için gelecek vadettiğine inandığını, yakın zamanda aralarında güçlü bağ olan bu iki kaynağa ilişkin ticaret işlemlerinin aynı çatı altında işlem görmeye başlayacağını söyledi.
Bu ay başında doğalgaz organize ticaret platformunun test sürecinin başlatıldığını aktaran Yılmaz, "Bu noktada piyasadaki oyuncuların test sürecine vereceği destek ve sağlayacakları geri bildirimler büyük önem arz ediyor. Buradan elde edilen sonuçların da değerlendirilmesiyle mekanizmanın resmi olarak başlamasını sağlayacak ve elektrik ve doğalgaz piyasaları üzerinde büyük bir sinerji yakalamış olacağız." dedi.