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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
3 çocuk annesinin 'ev yapımı baklavası' ek gelir kapısı oldu

3 çocuk annesinin 'ev yapımı baklavası' ek gelir kapısı oldu

Baklava hazırlanışı

Aile Ekonomisi Irak 

-İşletmeciden detaylar
-Baklavanım son hali
-Röportajlar

( BİNGÖL -ÖZEL) 3 çocuk annesinin "ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu- Bingöl'de yöresel ev yemekleri yapıp satan Aysel Güven, bayram öncesi 2 arkadaşıyla başladığı "ev yapımı baklava" büyük talep görmeye başladı BİNGÖL

- Bingöl'de yöresel ev yemekleri yapıp satan 3 çocuk annesi Aysel Güven, bayram öncesi 2 arkadaşıyla başladığı "ev yapımı baklava" büyük talep görmeye başladı.
Günlük 40 tepsi baklava çıkartan Güven, hem yöresel lezzeti müşterilerine sunuyor hemde ek gelir elde ediyor. Kentte baklava ve tatlı satıcılarının yoğun bayram mesaisi başlarken, vatandaşlar bayram sofralarında ise en çok ‘ev baklavası’ tercih ediyor. Kurban Bayramı’na 2 gün kala siparişlerini veren vatandaşlar, Bingöl’ün yöresel lezzeti olan ev baklavasını sofralarında görmek istiyor. 6 yıl önce açtığı işletmede yöresel ev yemekleri yapan 3 çocuk annesi Aysel Güven'de, yanında istihdam ettiği 2 arkadaşıyla birlikte bayramların vazgeçilmezi olan ev baklavası üretimi yapıyor.Güven günlük 40 tepsi baklava satarak aile ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Arkadaşlarıyla birlikte 6 yıldır yöresel ev yemekleri yapan Aysel Güven,"Ev ekonomisine katkı olsun diye çalışıyoruz. Bayramlar da ise ev yemeklerini bırakıp sadece ev baklavası dediğimiz tatlı siparişlerini alıyoruz. Günlük 40 tepsiye yakın sipariş alıyorum. Hem ev ekonomisine katkıda bulunup eşlerimize destek sağlıyoruz hem de kendimiz kazanıyoruz” dedi.
“Eski özlediğimiz baklavadır” Baklavalarında hazır ürünler kullanmadığını ve bu yüzden tercih edildiğini dile getiren Güven, “Bütün kadınlara da bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Yapabilecekleri işleri muhakkak yapmalılar. Baklavamız da ev yapımıdır. Eski özlediğimiz baklavadır. Hazır ürünler kullanmıyoruz, alın teri, el emeğidir”diye bilgi verdi. Bayramlarda ev yapımı baklava tercih eden Nesrin Topal ise, “Aysel ablamızın ev yapımı baklavalarını almak için geldim. Bu mahallede aktif bir şekilde çalışmaya başladı.
Birkaç yıl önce bayramlarda tatlılarımızı hazır alıyorduk ama ablamızın el lezzetini duyunca buradan almaya başladık. Baklavasına fıstığını, şerbetini çok güzel kullanıyor. Biz de bundan memnunuz” diye konuştu.

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