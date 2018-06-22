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-Soğan üreticisinin açıklamaları



( AMASYA -HD) 25 yıllık soğan üreticisi konuştu: "Hükümetin bu yılki soğan hasat olayında hiçbir suçu yok”- Amasya'da kuru soğan hasadı başladı AMASYA



- Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da kuru soğan hasadı başladı.

25 yılı aşkın süredir soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, market ve pazarlarda tüketiciye 6 liraya kadar satılan soğanın fiyatındaki artışın aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesinden ve fırsatçılıktan kaynaklandığını belirterek, "Hükümetin ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu yılki soğan hasat olayında hiçbir suçu, hiçbir hatası yok” dedi.

Adana ve Reyhanlı bölgesinde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı o bölgede verimin azaldığına dikkat çeken evli ve 2 çocuk babası Çelik, "Her yıl ülkemizde ne kadar soğan ekiliyorsa bu yılda fazlasıyla ekildi. İklim şartları, bu kadar afet ve yağmurla durumun böyle olacağını kimse bilemez. 300 yılın en sıcak yılını yaşadık. Reyhanlı ve Adana’ya ekilen soğanlarda eğer hastalık olmasaydı bugün Rusya’ya ihracat yapılabilirdi. Sebebi hastalıklar. Ekim azlığı asla değil” diye konuştu.

Piyasadaki soğan arzının düşüklüğü sonucu durumun fırsatçılığa çevrilerek marketlerde soğanın kilosunun 6 liraya kadar satıldığına değinen Çelik, “Seçimden sonra Reyhanlı ve Adana bölgesinde çalışan Güneydoğulu tarım işçilerimiz 25 Haziran’dan sonra Amasya’ya gelecekler. Bu bölgemizde 2 bin 500 işçinin gelmesiyle günlük 3 bin ton rekolteye ulaşılacak. O da piyasanın eski makul düzeyine gelmesine sebep olacak. Ben bundan eminim. Türkiye’nin soğanı Türkiye’ye fazla bile gelir. İhracata bile gelir. Burada Adana’da, Reyhanlı’da hastalıklar oldu. Ama bizim soğanlarımızda ne verim düşüklüğü ne de hastalık var” şeklinde konuştu.

Geçen yıl soğan fiyatlarıyla ilgili durumun benzerinin İran'da yaşandığını anımsatıp yurt dışından soğan ithalatı yapılması durumundan bundan üreticinin zarar göreceğini vurgulayan Çelik, “İran bizden 1 kilo bile soğan almadı. 15 gün sonra piyasaları normal fiyatlara geldi" ifadelerini kullandı.

