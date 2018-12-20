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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
23 kişilik geçici işçi alımına 498 başvuru

23 kişilik geçici işçi alımına 498 başvuru

salondan detaylar

Misyon Bild Şili 

-mülakat görüntüsü
-detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Belediyesi'nde çalıştırılmak üzere İŞKUR ortaklığıyla yapılacak 23 kişilik geçici işçi alımına 498 kişi başvurdu. Soma Belediye Düğün Salonu'nda Soma Belediyesi ile İŞKUR görevlilerince kurulan komisyonda başvuran 498 kişi mülakata alındı. Alınacak iş için mülakatta başvuru sahiplerine aile durumları, medeni hali, evinin kira olup olmadığı, okuyan çocuğunun bulunup bulunmadığı ve sosyal bir gelirinin olup olmadığı soruldu. Mülakat sonunda işe girmeye hak kazananların listesinin belediyenin ilan panosuna asılacağı bildirildi.
İşe girmeye hak kazananların 2 Ocak 2019 tarihinde işbaşı yapacağı ve 6 ay süreyle Soma Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görevlendirileceği kaydedildi.
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