Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - ISPARTA

22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - ISPARTA

- Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi - Protokol sırasından görünüm - Sinevizyon gösterisi - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal'ın konuşması - Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in konuşması - Protokole imzaların atılması Isparta 'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal: - "Ocak başı itibarıyla biz buraya kazmayı vuracağız. İlk etabını ağustos sonu itibarıyla tamamlamış olacağız"ISPARTA (AA) - Isparta 'da yaklaşık 22 yıldır bitirilemeyen Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının tamamlanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen arasında protokol imzalandı.Gülal, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, merkezin milli bir servet olduğunu ve bu yerin en kısa zamanda kente kazandırılacağını söyledi.

Bina tamamlandıktan sonra Isparta 'nın bir değer kazanacağını ifade eden Gülal, bin 500 ila 2 bin arasında bir istihdam oluşacağını aktardı.Merkezin tamamlanmasını hakka ve halka hizmet olarak gördüklerini dile getiren Gülal, "Ocak başı itibarıyla biz buraya kazmayı vuracağız. İlk etabını ağustos sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Isparta 'nın bu sorununu çözersek çok mutlu olacağız." diye konuştu.
Gülal, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'in de bu konuda kararlı olduğunu kaydetti.
- "Buranın atıl durumda olması Türkiye'nin kaybıdır" Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ise birlik beraberlik içinde Isparta Kültür ve Ticaret Merkezi'nin şehre hizmet etmesini amaçladıklarını söyledi.

Bu merkezin atıl durumda olmasının sadece Isparta 'nın değil, Türkiye'nin bir kaybı olduğuna işaret eden Başdeğirmen, "Buradaki paralar, vatandaşımızın ve devletimizin bize verdiği paralardır. Burada bir milli servet kaybımız vardır. Milli servet hepimizin servetidir. Bugünden itibaren TMSF yetkililerinin üzerine almış olduğu bu görev, devletimizin üzerine aldığı bir görevdir." dedi.
Başdeğirmen, belediye olarak her türlü sorunun üstesinden gelebilecek güçte ve konumda olduklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

İmza Töreni Beraberlik Sparta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Elektrik Hatlarına Havalı TemizlikElektrik Hatlarına Havalı Temizlik
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı