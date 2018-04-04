2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü - İSTANBUL Haberi
- Programdan detaylar - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'nün konuşması2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - “Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1,1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek. Akkuyu Nükleer Santrali’nde sadece beton döken, inşaat işi yapan olmayacağız” - “GSM operatörlerinin Türkiye’ye 2029 yılına kadar yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapma, ürün tedarik etme taahhütleri var. 7 milyar lira civarındaki bir ürün grubunun yerlileştirilmesi için mutabık kaldık. Bunun için de bu yerlileşmede görev alacak üretici şirketlerimize de 2018 yılı için bakanlığımız bütçesinden 253 milyon lira hibe yapacağız” - “İthal sanayi ürünlerini yerlileştirmeyi hedefliyoruz. Yani sanayimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 43 ürün grubunda 19,6 milyar dolarlık bir liste ortaya koyduk. Bu listedeki ürünleri kalem kalem, ürün bazlı tek tek yerlileştirmek için çalışıyoruz”İSTANBUL (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1,1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek. Akkuyu Nükleer Santrali’nde sadece beton döken, inşaat işi yapan olmayacağız.” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2. Su ve Atık Su Sektöründe Yerli Ürün Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan Bakan Özlü yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin yerli ürünler konusunda gösterdiği hassasiyete teşekkürlerini iletti.Özlü, İSKİ’nin ortaya koyduğu bu uygulamayla, hem kendilerini cesaretlendirdiğini hem de tüm kurumlara örnek olduğunu ifade ederek, “Yerlileştirme konusunda önemli adımlar attık ve atıyoruz. Bu yılın başında Yerlileştirme Yürütme Kurulunu kurduk. Bu, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcımızın başkanlığında 5 bakandan oluşan bir kurul. Burada biz ithal sanayi ürünlerini yerlileştirmeyi hedefliyoruz. Yani sanayimizin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyoruz. İlk aşamada 43 ürün grubunda 19,6 milyar dolarlık bir liste ortaya koyduk. Bu listedeki ürünleri kalem kalem, ürün bazlı tek tek yerlileştirmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.Yerlileştirme konusunun uzun yıllardır hem hükümetin hem de ilgili bakanların gündeminde olan bir konu olduğuna işaret eden Bakan Özlü, “Bugüne kadar çok olumlu sonuçlar alamamamızın sebebi kalem kalem, ürün bazlı çalışamazsak bundan sonuç alamıyoruz. Teşvik belgeleriyle, genelgelerle bundan sonuç alamıyoruz. Şu anda yürüttüğümüz çalışma kalem, ürün bazlı çalışmadır. İnşallah bunun sonuçlarını yakında göreceğiz.” diye konuştu. Özlü, İSKİ’nin bu faaliyetinin çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Kullanıcı kurumlar tarafı buna sahip çıkmazsa sanayi tarafı zayıf kalır. Satın alacak kurumlar buna sahip çıkarsa bu iş olur. Diğer türlü sanayici üretti, peki kim alacak, kim kullanacak? İSKİ’nin bu faaliyetini çok önemsiyorum.” dedi. Yurt dışından bir ürün tedarik ediliyorsa bunun mutlaka Türkiye’de üretilmesini öngören Sanayi İş Birliği Programlarının uygulama esaslarını yayımladıklarını anımsatan Özlü, burada ilk uygulamaları sağlıkta yaptıklarını, görüntüleme cihazlarında 5 cihazın yurt içinde üretimini öngören ilk çalışmaya başladıklarını söyledi.
Özlü, bugün Turkcell’in Teknoloji Zirvesine katıldığını anımsatarak, “GSM operatörlerinin Türkiye’ye 2029 yılına kadar yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yapma, ürün tedarik etme taahhütleri var. Bu yatırımların yüzde 45’inin yerli olması öngörülüyor sözleşmede. Yani yaklaşık 7 milyar liralık bir ürün grubunu Türk sanayisi yapacak. Bunu da görüştük. 7 milyar lira civarındaki bir ürün grubunun yerlileştirilmesi için mutabık kaldık. Bunun için de bu yerlileşmede görev alacak üretici şirketlerimize de 2018 yılı için bakanlığımız bütçesinden 253 milyon lira hibe yapacağız. Bir defaya mahsus olmak üzere bunun da kararını aldık.” şeklinde konuştu. Umutsuz olmamak gerektiğini vurgulayan Bakan Özlü, Türkiye’nin bunu yapabileceğini söyledi.
Özlü, dün Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atıldığını anımsatarak, “Bunda da bakanlık olarak devreye girdik. Akkuyu Nükleer Santrali’nde kullanılacak olan 1,1 milyon ton çelik Türkiye’de üretilecek. Akkuyu Nükleer Santrali’nde sadece beton döken, inşaat işi yapan olmayacağız. Bakın yerli çelik üreticilerimiz 1,1 milyon ton çelik üretecek.” dedi. Kardemir’in tren rayları üretimi gerçekleştirdiğine dikkati çeken Özlü, “Bu da çok kolay olmadı. Başbakanımızın anektotlarında bunun hikayesi var. Bir zorlamayla oldu. Kendiliğinden olmadı. Çalışacağız, uğraşacağız. Ben bu faaliyeti çok önemsiyorum. İSKİ’yi kutluyorum.” diye konuştu.