2 çocuk annesi devlet desteği ile 30 kişiye iş imkanı sağladı

BİNGÖL



- Bingöl’de eşi yaşamını yitirdikten sonra iş hayatına atılan 2 çocuk annesi Ebru Aydın, devlet desteği alarak kurduğu mobilya atölyesinde 30 kişiye iş imkanı sağladı. Aydın, benzer işi sadece erkeklerin değil kadınların da yapabileceğini gösterdi. Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uyguladığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında açılan, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Özel idaresi, Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla hayata geçirilen Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) genç girişimciler başta olmak üzere kadın girişimcilere de ekmek kapısı oldu. 6 yıl önce eşi vefat eden 2 çocuk annesi Ebru Aydın'da küçük bir atölye ile başladığı mobilya sektöründeki işini İŞGEM aracılığı ile genişleterek 30 kişiye de istihdam sağladı. Sektöre girmesiyle ilgili bilgi veren Ebru Aydın, “6 sene önce eşimi kaybettim, iki çocuğum var. Tek maaşla geçinmek zordu ve bende bir şeyler yapıp kendi işimi kurmak istiyordum. Ötelenen bir kadın değil de işveren bir kadın olmak istedim. Uzun süre düşündüm, bitmeyen bir sektörde iş yapmak istedim. İnşaat işini yapamazdım ama mobilya sektöründe yapabilirim dedim işe başladım. İlk olarak KOSGEB’den destek aldım. İlk gelen destekle kendi atölyemi açtım, küçüktü tabi benim için. Daha sonra İŞGEM’İ duydum ve fırsatın burada daha uygun olduğunu gördüm. Hem maliyet olarak uygun hem de güzel atölyeler vardı diye işime burada devam etme kararı aldım” dedi.

30 kişiyi istihdam ediyor Açtığı mobilya atölyesinde 30 kişiyi istihdam ettiğini belirten Aydın, “Şuan yaklaşık 30 kişiye iş imkanı sağlamış bulunuyorum. Ben bir kadın olarak bunu başarabildiysem tüm kadınların her işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Devletimiz de zaten bu konuda gerekli desteği veriyor. Yeter ki isteyelim, azmedelim her şeyi yapmamız mümkün olur. İş hayatına atılmak isteyen tüm kadınların benim gibi benzer sektörde olmasını diliyorum” diye konuştu.

Girişimci Ebru Aydın’ın fikrine sıcak baktıktan sonra yanında çalışma kararı aldığını belirten Yüksel Yalçın ise, “15 yaşında mobilyacılık mesleğine sanayide başladım. Ebru abla ilk olarak bana geldiğinde projesinin olduğunu ve usta aradığını söyledi.



Kadın girişimci olduğu için destek olmam gerektiğini düşündüm ve beraber bu işe başladık. Kendisinin yanında çalışıyorum ve sıkıntımda yok. Sonuna kadar destek olacağım ve ailemizden biri oldu benim için”diyerek düşüncelerini aktardı. “Ebru hanım bir örnektir” Satış Müdürü Yunus Yalçın ise, “ Ebru hanım bir kadın olarak bu işletmeyi açtığı zaman bize burada bir ekmek kapsıda sağlamış oldu. Ben satış müdürü olarak bu işyerinin satın alma ve iş bağlama bölümüne bakıyorum. Ebru hanımı bu konuda gerçekten takdir ediyoruz. Ebru hanım gibi kadınları da farklı sektörlerde görmek istiyoruz”ifadelerinin kullandı. Kuluçka merkezi İŞGEM Yeni girişimcilere her alanda destek olduklarını belirten Bingöl İŞGEM Genel Müdürü Cüneyt Çalık, “ İşgem, yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, onları iş ve işlevlerini kolaylaştıran, işletmelerin başlangıç aşamasında yaşadıkları zorlukları ve sıkıntıları atlatmalarına yardımcı olan, finans ve pazara erişimini kolaylaştıran bir işletme modelidir. Bingöl’de önde gelen sektörler olan gıda, mobilya ve doğrama gibi sektörler başvurularda her zaman başı çekiyor. Ebru hanım, erkek egemen sektörlerinden biri olan mobilya sektöründe bir kadın girişimci olarak işletmesini kurdu ve faaliyetlerini devam ettiriyor. Şuan yaklaşık 30’a yakın personeli istihdam etmiş durumda. Bingöl ekonomisine katkıda bulunan önemli bir girişimcidir kendisi” diye bilgi verdi.