19 ülkeden otomobil eksperleri İstanbul’da buluştu Haberi



- Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu’nun (FIEA) Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da başladı.

Genel kurulun ilk gününde eksper rapor yazılım sisteminin tüm branşlar için oluşturularak tek merkezden yönetilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta eksperlerini temsilen üyesi bulunduğu, Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu’nun (FIEA) Genel Kurul Toplantısı 14-15 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. FIEA Genel Kurulu’nun açılış oturumu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, FIEA Başkanı Xavier Romero ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç’in konuşmalarıyla başladı.

“Raporlar tek merkezden yazılmalı” İlk söz alan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, sigorta eksperinin sigortacılık sektörünün en önemli unsurlarından biri olduğunu söyleyerek, “Sigorta şirketleri ile sigortalılarının arasındaki dengeyi sağlayan ana unsurlarsınız. Sigorta eksperinin en önemli sorumluluğu tazminatı hızlı ve doğru hesaplamaktır. Bunun sağlıklı bir şekilde yapılması için raporların bağımsız tek bir merkezden yazılması gerekmektedir” dedi.

TOBB olarak bu konuda yapılacak çalışmalara gerekli tüm desteği vereceklerini altını çizen Ülken, “Mevzuatı yeniden değerlendirip gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Eksper rapor yazılım sisteminin tüm branşlar için oluşturularak tek merkezden yönetilmelidir. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da dediği gibi; Güçlü bir sigorta sektörü istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır” şeklinde konuştu.

“Yeni bir mevzuata ihtiyaç var” TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem de eksper alanında tüm raporların dijital platformda yazılmasının en temel öncelikleri olacağını belirterek, “Bunu sağlamak için daha fazla bir araya gelmeliyiz. Türk sigorta sektörü bugün itibariyle icra komitesinin belirlemiş olduğu stratejide hareket etmektedir. Bir takım eksiklikler var. Tüm raporların dijital platformda yazılması en temel önceliğimiz olacak. Zorunlu sigortalarda ortak havuzdan atama sisteminin yapılması için sigortacılık genel müdürlüğüne icra komitesi olarak bütün sunumları yaptık” şeklinde konuştu.

Erdem, sektörün yeni nesil mevzuata ve yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi. Dijital eğitimler veriliyor Kurulun açılışında konuşan FIEA Başkanı Xavier Romero ise federasyon olarak eksperlerin yeterli kriterlere yükseltmek istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyleyerek uzmanların mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla dijital bir eğitim platformu kurduklarını belirtti.

“Trafik kazaları azaldı” Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç de yaptığı konuşmada azalan trafik kazalarına değinirerek bunun daha aşağıya çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Genç, “Sigorta sektöründe tartıştığımız temel konulardan biri trafik sigortası, bunun da nedeni kazaların fazla olması. Şimdi trafik kazalarını azalttık. 2019 yılında bayram tatilinde 100 kişi hayatını kaybetti ama 1990’lı yıllarda 400’e yakın kişi hayatını kaybediyordu.Bizim çok daha bu kazaları azaltmamız lazım. Federasyonun bize bu noktada önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Uluslararası Otomobil Eksperleri Federasyonu (FIEA), tüm dünyada otomobil eksperliği mesleğini icra eden kişilere ulaşarak meslek mensuplarının bağlarını kuvvetlendirmek, mesleği geliştirmek ve mesleğin gelişimi için yetkili mercilere müracaatlarda bulunmak görevlerini kendilerine ilke edinen, 19 ülkeden üyelerin oluşturduğu ve Avrupa Birliği'nin tanıdığı tek otomobil eksperi temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Konuşmaların ardından hediye takdimlerini yapıldı. Sonrasında ise toplu fotoğraf çekimi yapılarak genel kurula devam edildi. (ACÖ-E)

