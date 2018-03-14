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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
16. Konya Tarım Fuarı'na doğru

16. Konya Tarım Fuarı'na doğru

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü'nün açıklamaları - TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü Ersözlü:"Gerek katılımcı, gerekse ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olacak. Bu yıl 7 ayrı salon ve 66 bin metrekare kapalı alanımız tamamen dolmuş durumda" - "Fuara 427 firma katılıyor. 20 ülkeden bin 281 marka sergilenecek ve bu kapsamda da yaklaşık 310 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz"KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 16'ncı Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı, 20 - 24 Mart'ta Konya Ticaret Odası - TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 16'ncı Konya Tarım Fuarı'nın 20 Mart'ta kapılarını ziyaretçilere açacağını söyledi.

Fuar ile Türk tarım sektörünün Konya 'da buluşacağını aktaran İlhan Ersözlü, şunları kaydetti:"Binlerce iş adamı önümüzdeki hafta Konya 'da olacak. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından yani 41 ülkeden 2 bin 400'ün üzerinde iş adamı kayıt yaptırdı ve bu fuarımıza katılacak. Fuarımıza, 60 ülkeden 4 binin üzerinde ziyaretçimiz gelecek. Ayrıca 1200 otobüs, 75 ilimizden ziyaretçilerimizi Konya 'ya getirecek. Yani yurt içinden 300 bin civarında ziyaretçinin fuarımıza gelmesini bekliyoruz." - "Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olacak"Ersözlü, fuarın, Türkiye'de bugüne kadar alanında gerçekleştirilecek en büyük fuar olacağına dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Gerek katılımcı, gerekse ziyaretçi sayısı bakımından Türkiye'nin en büyük tarım fuarı olacak. Bu yıl 7 ayrı salon ve 66 bin metrekare kapalı alanımız tamamen dolmuş durumda. Konya 'daki tüm oteller dolduğu için gelecek ziyaretçiler, çevre il ve ilçelerdeki otellere yönlendiriliyor. Fuara 427 firma katılıyor. 20 ülkeden bin 281 marka sergilenecek ve bu kapsamda da yaklaşık 310 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz."Fuar, 20 - 21 - 22 - 23 Mart'ta 09.30 - 18.00, 24 Mart Cumartesi günü ise 09.30 - 17.00 saatlerinde gezilebilecek.

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