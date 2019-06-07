Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
150 yıllık Filyos Projesi'nde sona yaklaşılıyor

150 yıllık Filyos Projesi'nde sona yaklaşılıyor

arşiv görüntü

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Strateji Lyon Gesi Nitelik 


- Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Dönemi'nden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi’nde sona yaklaşılıyor. Karadeniz’in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor. Karadeniz’in en niteliklisi, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global’in Zonguldak Havalimanı’na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor. Karadeniz’in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor. Ankara’nın denize açılan kapısı olacak olan Filyos Projesi, diğer ticaret ağlarının da Karadeniz’le birleşmesiyle çağdaş limancılık hizmetine olanak sağlayacak. Bölgeye ve ülkeye stratejik ve ekonomik katkı sağlanması beklenen projenin 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı