12'nci Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi İstanbul’da yapılacak Haberi

-İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kalsın konuşması

-Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam konuşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Körfez ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelerden 500'den fazla yabancı yatırımcının katılacağı 12'inci Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi 28-29 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek. Yerli ve yabancı 60'tan fazla şirketin 365 proje ile yer alacağı 12'inci Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk Zirvesi ön toplantısı Taksim’de bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, YDU Group Saudi Başkan Yardımcısı Younus Inayat, Arap-Türk İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı İsmail Altın katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, 500 üzerinde bir yatırımcı bu organizasyonla beraber Türkiye’deki iş dünyasıyla bir araya gelip yatırım imkanlarını konuşacaklarını söyledi.



Türk ve Arap iş dünyası ortak yatırımlara açılan fırsatlarla dolu bir döneme girdiklerini belirten Kalsın, “Bu yıl Körfez ülkelerinden Kuveyt, Suudi Arabistan başta olmak üzere Bahreyn, Umman, Ürdün, Dubai, Azerbeycan, Mısır ve Irak’tan yatırımcı topluluğun ülkemizi ziyaret edeceğimizi biliyoruz. Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler sadece karşılıklı iş birlikleriyle değil bölgesel huzurunda temellerini sağlamlaştıracaktır. 2017 yılının genelindeki yüzde 7,4'lük büyümede bu sürecin bir devamı olmuştur. Hükumetimizin almış olduğu tedbir ve desteği ile iç tüketim ve yatırımlarda yaşanan canlanma önemli bir etken olmuştur” ifadelerini kullandı. Kalsın, Türkiye gayrimenkul noktasından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Sektörlere baktığımızda turizm, hizmetler, sanayi sektöründe büyük bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Elbette bu sektörlerde inşaat sektörünün büyümesinde büyük katkılar sağlamıştır. Gayrimenkul önümüzdeki süreçte gelişmeye katkısı daha da artacaktır. Dünyanın gidişatına yön veren 10 büyük projenin 6’sı Türkiye’de yapılıyor". Türkiye, yıllık yüzde 11,1 artış gösteren fiyatlarıyla dünyanın en iyi performans sergileyen gayrimenkul pazarlarından bir ülke konumunda olduğunu belirten Kalsın, “Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin ister istemez bu projelerin çevresinde de yatırım imkanlarını sunacaktır. Yabancılara satılan konutlara baktığımızda bir önceki yıla göre yüzde 22,2 oranında artış söz konusudur. Ofis inşaatta aynı şekilde artış gözlenmektedir. İstanbul’daki A sınıfı ofislerde 2017 yılı sonunda 5,3 milyon metrekare ulamış durumda, bu rakamın 2020 sonu itibari ile 7,1 milyon metrekareye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

"22 bin adetlik konut satışında başı Arap ülkeleri çekiyor" Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziyad Bassam Türkiye'de geçen yıl 1,4 milyon konut satıldığını yabancılara yapılan 22 bin adetlik konut satışında başı Arap ülkelerinin çektiğini söyledi.



Sayı olarak 22 bin az olsa da ciddi bir değerin olduğunun altını çizen Bassam, "Bu fuarda sadece gayrimenkul satışı düşüncesinden ziyade başka bir adım atmayı umut ediyoruz. Aynı zamanda iş ortakları olarak çalışıp el ele vermeliyiz, beraber proje tasarım noktasında iş birliği yapmalıyız. Özellikle Arap bölgesine projeleri tasarlamalıyız" ifadelerini kullandı.

