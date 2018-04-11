12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı - MALATYA
- 12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı - Fuar alanının drone görüntüsü - Traktör gösterisi - Malatya Halk Oyunları ekibinin gösterisi - Katılımcılardan detay görüntüler - AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin'in konuşması - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın konuşması - Fuar lanından detay görüntüler12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Fuarı - Fuara 30 ilden yaklaşık 150 firma katıldıMALATYA (AA) - Malatya 'da 12'ncisi gerçekleştirilen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'' açıldı.AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından Mişmiş Park Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, hükümet olarak tarım sanayisinin gelişmesi için teşvik verdiklerini söyledi.
Bu yıl hükümet olarak çiftçilere 14,5 milyar lira hibe desteği verileceğini belirten Şahin, "Henüz nisan ayının başındayız ama desteğin 7,1 milyar lirasını çiftçilere aktardık. Çiftçinin ihtiyaç duyacağı bir dönemde ödeme yaptık. Mazot ve gübrenin ana gider kalemi olduğu söylendi. Geçen yıl gübrenin KDV'sini düşürdük. Çiftçiye yüzde 50 mazot desteği veriyoruz." dedi. Mevsimlerin geçmişe nazaran kurak geçtiğini ve üreticilerin su sıkıntılarına çözüm bulabilmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:"Kapalı sistemle sulanan tarım arazilerinin miktarını artırmaya çalıştık. Beylerderesi'nde tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen barajın yapımı inşallah tamamlanacak. Kentin kuzeyindeki çiftçiler böylece rahatlamış olacak. Çiftçilerimiz şu anda en fazla suya ihtiyaç duyuyor. Meralarda hayvancılık yapan üreticilerin, hayvanlarını sulamak için su bulamadığını biliyoruz. Üreticilerin ve çiftçilerin bizden istediği şeyleri yapmaya gayret ediyoruz. Devlet desteğiyle daha verimli ırkların yetişmesi amacıyla Malatya 'da 300 binden fazla hayvana suni tohumlama yapıldı." Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise fuarların kentin ekonomik gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.Kentte yetişen kayısının ihracat açısından stratejik tarım ürünlerinden biri olduğunu bildiren Çakır, kayısının şehrin ekonomisine de büyük katkı sağladığını anlattı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Sabri Akın, fuara 30 ilden 150 firmanın katıldığını söyledi.
Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılıç da kayısıya alan bazlı destek verilmesini istedi.Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.