100 firma iş arayanlara umut kapısı olacak İzle

-Ahmet Altunbaş röportaj

-Mahmut Demirtaş röportaj

-Plaket verilmesi

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Ziyaretçilerin fuarı gezmesi



( ADANA - HD)- İŞKUR Adana İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Adana 7. İstihdam Fuarı açıldı ADANA



- Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Adana İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Adana 7. İstihdam Fuarı (ADİF 2018)” açıldı. İşsizliğin önüne geçmek amacıyla İŞKUR Adana İl Müdürlüğü’nün organize ettiği ve 2012 yılından beri gelenekselleşen bölgenin en büyük insan kaynakları buluşması “Adana 7. İstihdam Fuarı”. Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda başladı.

İŞKUR Adana İl Müdürü Ahmet Altunbaş, açılışta yaptığı konuşmada işsizlik ile mücadelede İŞKUR’un çok çalıştığını belirterek, “Türkiyemiz son dönemlerde çok önemli dönemeçlerden geçmekte. Bir tarafta silahlı kuvvetlerimiz yurt içinde ve yurt dışında mücadele etmekte. Bir tarafta da bizler yurt içerisinde istihdam seferberliğimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. 2017 yılında ‘artı bir istihdam’ seferberliğiyle Türkiye’de 1 milyon 500 bin işsizine iş bulmuştur” dedi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, fuarın Çukurova Üniversitesi’nde yapılmasının istihdam seferberliği açısından önemli olduğunu kaydederek, “Fuarın Çukurova Üniversitesi yerleşkesi içerisinde gerçekleştiriliyor olması da, kariyer planlaması yapan gençlerimiz ile Adana’daki istihdam olanakları arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğini umut ediyorum. Adana Valiliğimizin himayesinde geleneksel hale dönüşen Adana İstihdam Fuarı; işgücü talep eden 100 büyük firmayı, en az 30 bin ziyaretçiyle aynı ortamda bir araya getirerek, ortak bir sinerji oluşturmayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından fuara destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi. Daha sonra “Adana 7. İstihdam Fuarı” kurdele kesilerek açıldı. Protokol üyeleri ve öğrencilerin çoğunlukta olduğu kalabalık, iş stantlarını ziyaret etti. Etkinliğin açılış törenine iş arayanların yanı sıra, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek’in de aralarında bulunduğu kent protokolü katıldı.

ADİF 2018, 29 Mart Perşembe günü saat 17:00’a kadar devam edecek. (UMT-

