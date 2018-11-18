100 bin ton pancar kar altında kaldı Haberi

-Kar altındaki pancarların çiftçiler tarafından temizlenmesi

-Römorklarda bekleyen pancarlar

-Çiftçi Adem Kancı röp

-Çiftçi Derviş Kılıç röp

-Çiftçi Halil Çetin röp

-Kar altında kalan pancarın iş makinesi ile römorka yüklenmesi

-Çiftçilerin römorktaki pancarları düzenlemeleri.



( KAHRAMANMARAŞ )- Ovadaki birçok tarlada kar altında kalan şekerpancarı sökülmeyi beklerken, sökülerek yol kenarlarına silolanan pancarlar da fabrikaya taşınmayı bekliyor- Çiftçiler, mağduriyetin en büyük sebebini ise özel firmanın işlettiği şeker fabrikasındaki alım politikasının yanlışlığı olarak gösteriyor KAHRAMANMARAŞ



- Elbistan Ovasında çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği binlerce ton şekerpancarı kar altında kaldı. Elbistan’da düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını da beraberinde getirdi. Önceki gün sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerine kadar devam etti. Sıcaklıklar ise eksi 8 dereceye kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle tarlalardaki pancarlar beyaz örtü altında kaldı. Ovadaki birçok tarlada kar altında kalan şekerpancarı sökülmeyi beklerken, sökülerek yol kenarlarına silolanan pancarlar da fabrikaya taşınmayı bekliyor. Çiftçilerin tahminine göre, Elbistan Ovasında şeker fabrikasına teslim edilecek 100 bin ton pancar kar altında bulunuyor. Tarlada kalan pancarın makinelerle sökülemeyeceğinin farkında olan çiftçiler ise eksi 8 derece soğukta elle pancar sökmekle karşı karşıya kalacak. Çiftçiler, mağduriyetin en büyük sebebini ise özel firmanın işlettiği şeker fabrikasındaki alım politikasının yanlışlığı olarak gösteriyor. İlçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan Adem Kancı, karın kendileri için çileye dönüştüğünü söyledi.



Tahminen 200 ton pancarının kar altında kaldığını anlatan Kancı, "Benim tahminim 200 ton pancar var. Bize bu çileyi çektirenler utansın. Bir haftalık programda 1 tane randevum var. Ama ben teslim edemem. Artık yılbaşını mı, ocak ayını mı bulur bilemiyoruz. Şeker firmasının ne zaman gönlü olursa o zaman alacak inşallah" diyerek fabrika yönetimine tepki gösterdi. Kancı, şöyle devam etti: "Pancarlarımız, emeklerimiz karın altında kaldı. Sularımız kurudu. Ne zorluklarla yetiştirdik bunu. Güzel de verim almıştık. Bizim elimizden gelen bir şey yok. İmkanımız da yok. Bundan sorumlu olanları Allah’a havale ediyorum. Devletimize ve milletimize de karşı gelemiyoruz. Emeklerimiz yerlerde kaldı. Her yıl bu zamanlarda pancarımızı bitirir, tarlalarımızı sürer, sobamızı yakar evimizde otururduk. Tarlalarda halen pancar var. Biz, daha pancarı bitirip yerine buğday ekeceğiz. Bu şartlarda ekim de yapamayız. Tarlalarımız boş kalır. Makinelerimiz bu şekilde kaldı. Elbistan-Afşin genelinde tahmini 100 bin ton var. Hepsi de karın altında. Çiftçiler mağdur ve perişan. Biz yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir römork pancarı yüklemeye 50 lira istiyorlar. Bu karda kışta traktörler nasıl trafiğe çıkacak. Allah, çiftçinin yardımcısı olsun." "Karın altında bekliyoruz" "Allah sonumuzu hayır etsin" diyen Halil Çetin isimli çiftçi ise, "Bu seneki kadar rezillik görmedim. Fabrikada hiç alım yok. 2 günden beri karın altında bekliyoruz. Hiçbir ağızdan da açıklama gelmiyor. Pancarlar da karın altında. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu zamanda pancarımız biterdi ama benim 350 ton pancarım karın altında bekliyor. Fabrikaya götürme imkanımız da çok zor. Traktörlerimiz çalışmıyor. Şeker fabrikasını alan firma bize hiç yardımcı olmuyor. 1 tek makine çalışıyor orada. Soğukta karın altında bekliyoruz. Bu gidişle ocak ayına kadar da pancar çekeriz herhalde" ifadelerini kullandı. Tarlasının kenarına silo ettiği şekerpancarını iş makinesi ile römorka yükleten Derviş Kılıç, çiftçinin, hiç kimsenin umurunda olmadığını savundu. Elbistan ve Afşin’deki çiftçilerin mağdur olduğunun altını çizen Kılıç, "Çiftçi, hiç kimsenin umurunda değil. Çiftçinin hazin sonu bu. Hiçbir şeye güç yetmiyor. Anlatmaya gerek yok, işte görüyorsunuz çiftçinin halini. Elbistan’da, Afşin’de tüm bu çevre köylerimizdeki çiftçilerimizin başında bu rezillik. Herkes bu durumda, bütün çiftçilerimiz rezil. Malı çamurda kalmış, karda kalmış" diye konuştu.

(OZR-

