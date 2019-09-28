10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - VAN
- 10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Fuar alanındaki standlar - Fuarı gezen ziyaretçiler - Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ile röportaj - Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ile röportaj 10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Van 'da düzenlenen "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" yoğun ilgi görüyor - Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler: - "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında bu yıl hedefimiz 55 bin ziyaretçiye ulaşmak" - Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ: - "Fuara gelen misafirleri şehrin önemli yerlerine götürüyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz kentin hem tarihi hemde doğa güzelliklerini tanımış oluyor"VAN (AA) - Van 'da "10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" ile "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" yoğun ilgi görüyor.Orta Doğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 3 gün önce ziyaretçilere kapılarını açan fuara yurt içi ile İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Irak'tan katılan 136 firma, 400 marka ürününü tanıttı.Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağlayan ve renkli stantlarıyla dikkat çeken firmalar, ürünlerini yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçileri için sergiledi.Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın açılışını yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun katılımla açtıklarını söyledi.
Fuara önceki yıllardan daha fazla bir katılım olduğunu dile getiren Güler, "Geçen yıl ki fuarımıza 44 bine yakın ziyaretçi katıldı. Bu yıl hedefimiz 55 bin ziyaretçiye ulaşmak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindeki 70 kişilik iş adamı heyetinin fuarımızı ziyaret etmesi önemliydi. Aynı zamanda organize ettiğimiz "3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi" de fuar alanında yapılıyor olması ayrı bir hareketlilik kattı. Kongreye bir çok ülkeden turizmci ile akademisyen katıldı. Kongrede bölgenin ve Batı Asya’nın turizm açısından geleceği tartışıldı. Fuar ile kongremize 15 ülkeden katılım sağladı. Bizim buraya getirdiğimiz heyetler dışında kendi imkanlarıyla yaklaşık 4 bin turizmci, tur operatörü, acente, otel sahibi ve işletmecisi geldi. Buraya uğrayan her insanın bir turizm elçisi olduğunu biliyoruz." diye konuştu. Fuarın şehrin ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade eden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Fuar kapsamsında ilimize gelen turistler havalimanında indikleri andan itibaren para harcıyor. Taksicisinden ayakkabı boyacısına, restoranından oteline kadar bir çok alanda harcama yapıyor. 4 günde, 5 bin insan ilimize geldi. Bu beş bin insandan her biri yaklaşık bin dolar para harcıyor. Sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin kentimizde yaklaşık 5 Milyon TL harcadığını tahmin ediyoruz. Otellerde şuanda yer bulmanız mümkün değil. Yüzlerce kişi otellerde yer bulamadığı için sonraki günlerde fuarımıza gelebiliyor. Birçok kişide yer bulamadığı için fuara katılamıyor." - "Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da turizm fuarlarının kentin tanıtımına çok büyük katkılar sağladığına inandığını belirtti. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştığını aktaran Aktuğ, 10'uncusunu düzenledikleri fuarın yoğun bir ilgi gördüğünü bu yüzden kentteki tüm otellerin dolduğunu kaydetti. Aktuğ, organize edilen fuara yüzlerce katılımcının geldiğini dile getirerek, "Katılımcılar kentimizde 5 gün kalarak bu sürede işletmelerini tanıtabilecek, hedeflerini, amaçlarını anlatabilecek ayrıca kenti tanıma fırsatı bulacak. Fuara gelen misafirleri şehrin önemli yerlerine götürüyoruz. Bu sayede ziyaretçilerimiz kentin hem tarihi hemde doğa güzelliklerini tanımış oluyor. Bu tür fuarlara sektörün daha çok sahip çıkması lazım." ifadelerini kullandı.Fuar yarın akşam sona erecek.
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