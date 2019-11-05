1. Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı - Torunoğlu - ANKARA Haberi
- 1. Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kürsüye çıkışı ve konuşması - Salon ve katılımcılar1. Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Davranışsal Kamu Politikaları Projesi ile Türkiye'de ilk defa kamu eliyle yapılan 'Rastgele Kontrol Deneyi'ni başarıyla yürüttük" - "Deney kapsamında 30 bin ihracatçıya 4 farklı e - posta gönderdik. Bu 4 gruptan, en teşvik edici mesajı içeren e - postamız ihracat destek başvurularında yüzde 27 artışa imkan sağladı" - "Amacımız 80 milyonu etkileyecek bu yeni kanıta dayalı politika anlayışını iş birliği içinde geliştirmek"ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Davranışsal Kamu Politikaları Projesi" ile Türkiye’de ilk defa kamu eliyle yapılan "Rastgele Kontrol Deneyi"ni başarıyla yürüttüklerini belirterek, "Deney kapsamında 30 bin ihracatçıya 4 farklı e - posta gönderdik. Bu 4 gruptan, en teşvik edici mesajı içeren e - postamız ihracat destek başvurularında yüzde 27 artışa imkan sağladı." dedi. Pekcan, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bu yıl Bakanlık'ta ilki düzenlenen "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini ve insan kaynağının gücünü en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın en temel önceliklerinden biri olduğunu söyledi.
- "Türkiye'nin ilk canlı kamu blokzinciri uygulaması hazır"Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Muhammed Emin Torunoğlu da davranışsal ekonomi hakkında bilgi vererek, dünyada bu alanda başarılı olmuş örnekleri anlattı. OECD Dünya Nudge Birimleri Haritası'nda davranışsal kamu politikaları çalışmalarında Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduklarını vurgulayan Torunoğlu, çalışmalarıyla amaçlarının uzun vadede kamu politikalarının test edilerek uygulanmasını sağlayan insan odaklı ve kanıta dayalı bir politika laboratuvarı haline gelmek olduğunu ifade etti. Yeni nesil teknolojiler alanında da kamuya 4 temel görev düştüğünü söyleyen Torunoğlu, bunlardan birincisinin yeni nesil teknolojileri politika süreçlerine dahil etmek, ikincisinin vatandaşın bu teknolojileri kullanırken önündeki regülatif engelleri ortadan kaldırmak, üçüncüsünün vatandaşı bu teknolojileri kullanmak için teşvik etmek ve buna ilişkin mekanizmalar tasarlamak, dördüncüsünün de teknolojinin etki edeceği iş gücü piyasası, refah artışı, veri güvenliği gizliliği gibi çok önemli yan konularda devletin duruşunun nasıl olacağını tespit etmek olduğunu bildirdi.Torunoğlu, bunların hepsinin temelinde veri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin ilk canlı kamu blok zinciri uygulamasını hazırladık. Bir iki hafta içinde başlayacak, bunu da en kısa zamanda paylaşacağız." diye konuştu. Konferans için Katar'dan Türkiye'ye gelen B4 Development Kurucu Başkanı Dr. Fadi Makki de bu yılın üç Nobel adayının davranışsal politika yöntemlerine odaklandığını, bunun da konunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.
Makki, konferansın da farklı alanlarda gelen kişilerin iş birliği yapmasının güzel bir örneği olduğunu vurgulayarak, etkinliğin düzenli bir toplantı dizisi haline gelmesini umduğunu kaydetti. Rastgele Kontrol DeneyiTicaret Bakanı Ruhsar PekcanUlusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı
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