1. Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalıştayı - BURSA

- Çalıştaydan detaylar - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan'ın açıklamaları - MMG Genel Başkanı Osman Balta'nın açıklamaları - Çalıştayın sonunda hediye verilmesinden detaylar 1. Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalıştayı - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Yayan: - "Geçen yıl 323 olan Ar - Ge ve 6 olan tasarım merkezi sayımız 900'ün üzerine çıktı. Bu yıl Ar - Ge merkezi sayımızın ilk altı ayda bin 150'ye, daha sonra bin 300'e çıkmasını bekliyoruz"BURSA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Veysel Yayan, "Geçen yıl 323 olan Ar - Ge ve 6 olan tasarım merkezi sayımız 900'ün üzerine çıktı. Bu yıl Ar - Ge merkezi sayımızın ilk altı ayda bin 150'ye, daha sonra bin 300'e çıkmasını bekliyoruz." dedi. Yayan, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesinin, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlediği "1. Sanayinin Dijital Dönüşümü Çalıştayı"na katıldı. Veysel Yayan burada yaptığı konuşmada, dünyanın yakın geçmişe kadar Çin ve Hindistan gibi ülkelerin düşük emeğe dayalı rekabetiyle karşı karşıya olduğunu, Almanya başta olmak üzere batı ülkelerinin buna karşı dijital ekonomiye geçme gayreti içine girdiğini belirtti. Ucuz iş gücüyle söz konusu ülkelerle rekabet edemeyeceğini anlayan Çin'in de bu alana çok ciddi kaynak ayırdığını ifade eden Yayan, "Bizim sıkıntımız da burada. Biz ucuz iş gücüyle rekabet edelim diye tedbirler alırken karşımıza ucuz ve aynı zamanda robot kullanan bir yapı çıkmaya başladı. Dolayısıyla bununla rekabet edebilmek için onlardan daha hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yavaş olmayı sistem kaldırmıyor, buna izin vermiyor." diye konuştu. - "Bu olağanüstü bir artıştır"Yayan, Türkiye'nin ve bakanlığın bu noktada çok ciddi gayretleri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:"Geçen yıl 323 olan Ar - Ge ve 6 olan tasarım merkezi sayımız 900'ün üzerine çıktı. Bu yıl Ar - Ge merkezi sayımızın ilk altı ayda bin 150'ye, daha sonra bin 300'e çıkmasını bekliyoruz. Tasarım merkezi sayısını da 150'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Geçen yıl ki artış oranları Ar - Ge merkezlerinde 2,5 misli tasarım merkezlerinde ise yaklaşık 15 misli civarındadır. Bu olağanüstü bir artıştır. Bu konudaki artış eğilimi devam etmekle beraber bunu sadece artışa dayalı olarak sürdürmek istemiyoruz." - "Rakip ülkelerin gerisinde kalmayacak performansı hedefliyoruz"Ar - Ge ve tasarım merkezlerinin içinin de doldurulmasını amaçladıklarını dile getiren Yayan, şunları kaydetti:"Bu maksatla bu yıl içinde TÜBİTAK bünyesinde sanayiye yönelik doktora çalışmaları başlatacağız. ASELSAN'da, ASELSAN Akademi'de yüksek lisans ve doktora programlarını kendi ihtiyaçlarına özgün bir çerçevede gerçekleştirmek için bir program başlatıldı. Dolayısıyla üniversitelerimizi giderek daha fazla sanayinin içine çekme arzusu içindeyiz. Şu anda teknoloji geliştirme merkezlerinin sayısı 71'e ulaşmış durumda. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda artırmayı planlıyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Üssü'nü kurmayı planlıyoruz. Dolayısıyla tüm imkanlarımızla hem Ar - Ge, tasarım ve teknoloji geliştirme merkezlerimiz hem de organize sanayi bölgelerimizle Türkiye'nin bütün imkanlarını seferber ederek bu yarışın gerisinde kalmamak için azami gayret sarf ediyoruz. Türkiye'nin dijital ekonomiye geçişi konusunda azami süratle rakip ülkelerin gerisinde kalmayacak şekilde bir performansı hedefliyoruz." - Yüksek teknoloji ürünlerin payıMMG Genel Başkanı Osman Balta da MMG'nin 24 ilde teşkilatlanması olan 4 bine yakın üyesiyle 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de birçok hizmete imza atmış önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Türkiye'nin orta gelir düzeyini aşmak için yüksek teknolojili üretime yönelmesi gerektiğini ifade eden Balta, "Sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kurumlar inovatif çalışmaları özendirecek yarışmalar düzenliyor. Hükümetimiz bu çalışmaları teşvik edici mekanizmalar kuruyor. Bütün bu girişimlere ve çabalara karşı yüksek teknoloji ürünlerin genel sanayi üretimi ve ihracat içindeki payı ne yazık ki yeteri kadar iyi sayılamaz." dedi. Balta, Türkiye'nin son yıllarda sergilediği performansla ekonomik olarak önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Geldiğimiz bu kritik aşamada sanayinin dijital dönüşümünü merkeze alarak teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bir ülke konumuna gelmesi, yeni bir kalkınma hamlesiyle birlikte sanayide yüksek teknolojiye hızla geçmek mecburiyetimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.Çalıştay, konuşmalarının ardından "Yapay Zeka", "Robotlar" ve "Sanayide Dijital Dönüşüm" konularının ele alındığı oturumlarla devam etti.Törene, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MMG Bursa Şubesi Başkanı Rasim Serim, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile bazı kurum ve kuruluşların müdürleri, temsilcileriyle mimar ve mühendisler katıldı.