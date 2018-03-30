Üniversite öğrencilerinden anlamı etkinlik... Minik öğrenciler kütüphaneye kavuştu Haberi

-Kütüphanenin açılışı

-Ahize Özbek'in konuşması

-Görme engelli Ahizer Özbek’in kitap okuması

-Kütüphanenin görüntüsü, detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Düzce’de kütüphanesi olmayan Mehmetçik İlkokuluna kütüphane kurdular. Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu ve başkanlığını görme engelli olan Türk Müziği bölümü öğrencisi Ahizer Özbek’in yaptığı Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi’nin de katkıları ile okulları tarayarak kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapmak için harekete geçtiler. Öğrenciler, ilk olarak Mehmetçik İlkokulu’nda kütüphane olmadığı öğrenerek harekete geçtiler. Düzce’de iş adamları ve esnafların desteğini alan öğrenciler, kitaplıkları ve duvar boyama işlemlerini tamamen kendileri yaptılar. Kütüphanenin hazır hale gelmesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ki öğrenciler de okumadıkları kitapları kütüphaneye bağışladı. Hazırlanan kütüphanenin ise açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Açılışa Düzce Belediye Başkan vekili Elif Sezer Cebar, Beyaz Ay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Nurullah Çelebi, Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek, topluluk üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Ahizer Özbek topluluk olarak Düzce’de kütüphanesi bulunmayan bir okula kütüphane projesi başlamak istediklerini belirterek “Kütüphane yapmak için Mehmetçik İlkokulu’ndan karşılık gördük ve destek olacaklarını söylediler. Beyaz Ay Derneği’nin katkıları ile bu kütüphanenin açılışını yaptık” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından kütüphanede ilk kitabı görme engelli olan topluluk başkanı Ahizer Özbek, kabartmalı kitaptan okudu. Özbek, kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle okuma günü düzenleyeceklerini söyledi.





