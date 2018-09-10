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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas'ta okula uyum eğitimi başladı İzle

Sivas'ta okula uyum eğitimi başladı İzle

- Okuldan detay

Öğretmenler Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Birinci Sınıf 

-- Öğrencilerden detay
-- Röportajlar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta ilkokul 1 ve ortaokul 5'inci sınıflara devam edecek öğrencilerin 'okula uyum eğitimi' başladı.
İlk kez sıralarla buluşan birinci sınıf öğrencileri büyük sevinç yaşadı. Okula yeni başlayacak olan öğrencilerin alışkın olduğu ev ortamından ayrılarak değişik özellikler taşıyan okul ortamına geçişlerinde okul kaygılarını gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, oyun, drama ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren okullar açılmadan bir hafta önce yapılmaya başlayan uyum programı kapsamında yeni eğitim öğretim yılına bir hafta önce okula başlayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencileri okula uyum eğitimine tabi tutuluyor. Sivas'ta da Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda kayıt olan öğrenciler ilk kez sıralara oturmanın heyecanını yaşadı. Aileleriyle birlikte okula gelen minik öğrencilerin mutlulukları gözlerine yansıdı. Aileler çocuklarıyla beraber okula geldiklerini ifade ederek mutlu olduklarını ifade ettiler.
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