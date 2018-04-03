Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Litvanyalı genç kız gönüllü çalışıp, öğrencilere İngilizce öğretiyor İzle

Litvanyalı genç kız gönüllü çalışıp, öğrencilere İngilizce öğretiyor İzle

Emiliya Vaickute ile röp.

Genç Kız Öğretmen İngilizce Öğrenciler 

-Emiliya Vaickute'in İngilizce dersi vermesinden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bir proje kapsamında gönüllü olarak gelen Emiliya Vaickute, kalan boş vakitlerinde buradaki öğrencilere İngilizce öğretiyor. Emiliya Vaickute, Avrupa Gönüllülük Hareketliliği projesi kapsamında gönüllü olarak Mahmudiye ilçesinde bulunan ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalışıyor. Öğrencilerle arası çok iyi olan Litvanyalı Emiliya, gönüllü olarak çalışmasına rağmen bir de öğrencilere İngilizce öğretiyor. Yaptığı duyarlı davranışlar ile takdir edilen Vaickute, proje kapsamında Türk kültürünü keşfettiğin ve Türkçe öğrendiğini söyledi.

Vaickute, "Şuanda Mahmudiye’de bir proje üzerine çalışıyorum. Erasmus Plus altında Avrupa Gönüllülük Hareketliliği (EVS) projesi. Burada gönüllü olarak çalışıyorum ve çok çeşitli aktiviteler ile meşgulüm. Mesela İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu arada kendi eğitmenlik, pedagojik yeteneklerimi de geliştiriyorum. Çünkü pedagoji okudum. Aynı zamanda ata nasıl binileceğini de öğreniyorum. İleride engelli insanlarla çalışarak, hippoterapi alanına yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü özel ilgi ve uzmanlık alanım. Ayrıca Cafer hocaya yardım ediyorum" diye konuştu.
(ÇAĞ-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı