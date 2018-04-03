Litvanyalı genç kız gönüllü çalışıp, öğrencilere İngilizce öğretiyor İzle

-Emiliya Vaickute'in İngilizce dersi vermesinden detaylar



( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne bir proje kapsamında gönüllü olarak gelen Emiliya Vaickute, kalan boş vakitlerinde buradaki öğrencilere İngilizce öğretiyor. Emiliya Vaickute, Avrupa Gönüllülük Hareketliliği projesi kapsamında gönüllü olarak Mahmudiye ilçesinde bulunan ESOGÜ Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalışıyor. Öğrencilerle arası çok iyi olan Litvanyalı Emiliya, gönüllü olarak çalışmasına rağmen bir de öğrencilere İngilizce öğretiyor. Yaptığı duyarlı davranışlar ile takdir edilen Vaickute, proje kapsamında Türk kültürünü keşfettiğin ve Türkçe öğrendiğini söyledi.



Vaickute, "Şuanda Mahmudiye’de bir proje üzerine çalışıyorum. Erasmus Plus altında Avrupa Gönüllülük Hareketliliği (EVS) projesi. Burada gönüllü olarak çalışıyorum ve çok çeşitli aktiviteler ile meşgulüm. Mesela İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bu arada kendi eğitmenlik, pedagojik yeteneklerimi de geliştiriyorum. Çünkü pedagoji okudum. Aynı zamanda ata nasıl binileceğini de öğreniyorum. İleride engelli insanlarla çalışarak, hippoterapi alanına yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü özel ilgi ve uzmanlık alanım. Ayrıca Cafer hocaya yardım ediyorum" diye konuştu.

(ÇAĞ-Y)

