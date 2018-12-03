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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Yıldırım, Çin Meclis Başkanıyla Bir Araya Geldi Haberi

- Yıldırım, Çin Meclis Başkanıyla Bir Araya Geldi Haberi

görüşme detay

( PEKİN ) - Yıldırım, Çin Meclis Başkanıyla bir araya geldi PEKİN

Toplantı Başkent Parlamento 


- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu ile bir araya geldi. Birtakım temaslar için Çin’e gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Kongresi'nde Çin Ulusal Halk Kongresi (NPC) Daimi Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) Li Canşu ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Arjantin’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in bir araya gelerek iki ülke için önemli kararlar aldığını açıklayan Yıldırım, “Hükümetler arasındaki ilişkilerin gelişmesine paralel olarak parlamentoların ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi daha etkin hale getirme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

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