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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Yemen’de Su Krizi - 18 Milyondan Fazla Yemenli Temiz Suya Ulaşamıyor İzle

- Yemen’de Su Krizi - 18 Milyondan Fazla Yemenli Temiz Suya Ulaşamıyor İzle

su yardımı

Hastalık İç Savaş Tıbbi Malzeme İnsani Kriz Uluslararası 

-bidonlara su doldurulması
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(SANA) - Yemen’de su krizi- 18 milyondan fazla Yemenli temiz suya ulaşamıyor SANA

- Yemen'de süren iç savaş sebebiyle temiz suya erişimde yaşanan kriz sürüyor. Temiz suya ulaşamayan Yemenlilerin sayısı 18 milyonu geçti. Orta Doğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'de yaklaşık dört yıldır süren iç savaş sebebiyle gıda ve temiz suya ulaşımda zorluk çeken Yemenlilerin sayısı artıyor. Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle 18 milyondan fazla insanın temiz suya erişmekte güçlük çektiğini belirtti.
Milyonlarca Yemenli, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani krizin yaşandığı ülkede temiz suya erişimin olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik ve yetersiz beslenmenin sebep olduğu salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Yemenli zengin birkaç yardımseverin yaptığı yardımlarla temiz suya ulaşabilen Yemenlilere Sana'nın kuzeyinde temiz su dağıtıldı. Savaş sebebiyle altyapının tahrip olduğunu ve temiz suya ulaşamadıklarını belirten Yahya Al-Kudaymı, “Zengin aileler temiz su bağışlıyor. Bazı uluslararası yardım kuruluşları tanklarla su sağladı. Ancak su dağıtmaya devam etmediler” ifadelerini kullandı.
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