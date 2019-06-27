Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri di Haberi

- Yavru Ayı Yol Kenarına Oturarak Otomobilleri di Haberi

Ayının görüntüsü

( MOSKOVA ) - Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi MOSKOVA

Sosyal Medya Gesi 


- Rusya’nın kuzeyinde bulunan Sibirya’da yol kenarına oturarak otomobilleri izleyen yavru ayının görüntüsü Rusya’da en çok izlenenler arasına girdi. Sibirya bölgesindeki Buryat Cumhuriyeti’nde bir araç sürücüsü dağların arasında bulunan otoyolda ilerlerken yol kenarına oturmuş bir yavru ayının görüntüsünü kaydetti.
Yol kenarına oturan ve ön patilerini yol bariyerinin üstüne atan ayı, yoldan geçen araçları izlemeye devam etti. Sürücü, aynın görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaştı. Yavru ayının doğal ortamından modern dünyaya meraklı bakışı Rusya’da en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı