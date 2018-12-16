- Türkiye’den Moro’ya 6 Kalıcı Eser İzle

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( MINDANAO ) - Türkiye’den Moro’ya 6 kalıcı eser MINDANAO



- Türk yardım kuruluşu, Mindanao Adası’nda iki yetimhane, iki ilkokul, bir cami, bir yemekhane ve bir su kuyusunu hizmete açtı. İHH, Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Haci Murat İbrahim, diğer yerel yetkililer ile bölge halkı ve Türkiye’den gelen kalabalık bir ekibin katılımıyla Filipinler Moro’da 6 eser hizmete açıldı. Eserlerin 5’ini oluşturan iki yetimhane, bir cami, bir yemekhane ve bir su kuyusu Mugindanao bölgesinin Cotobato şehrinde bulunan İHH Yetimhane Kompleksi’nde, ilkokul ise Mugindanao’nun Talayan şehrinde inşa edildi. İçerisinde beş kalıcı eserin bulunduğu yetimhanedeki açılış töreninde konuşan Moro İslami Kurtuluş Cephesi lideri Haci Murat İbrahim, Türkiye ile var olan dostluk ilişkilerini her daim geliştireceklerini ifade etti.

Her yıl Türkiye’yi ziyaret ederek Moro’nun geleceği hakkında ilgili makam ve mercilere bilgilendirme yaptıklarını belirten İbrahim, yıllardır süren mücadelenin Moro halkının huzuru için olduğunu söyledi.



İbrahim, 21 Ocak 2019’da Bangsomoro Organik Yasası’nın referandumda oylanacağını ve Moro topraklarının daha da netleşeceğini belirtti.

İbrahim, konuşmasını şöyle tamamladı: “Rabbimize hamd olsun ki Türkiye, bize en fazla desteği veren güçlü ülkelerden bir tanesi. Moro’ya yetimhane, sosyal yardımlar gibi birçok alanda hizmet veriliyor. Ben Türkiye’ye geldiğimde kendimi evimde gibi ve çok mutlu hissediyorum. İnşallah ilişkilerimiz bundan sonra da ümmet ve Moro için artarak devam edecek.” “Bundan daha güzel bir ticaret yok” Hacı Murat İbrahim’in ardından kürsüye Moro Temsilcisi Ömer Kesmen çıktı. Murat İbrahim’in açılışa katılmasının kendilerine büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Kesmen, “Biz de elimizden geldiğince gerek yetimhane, gerek okul, gerekse insani yardım çalışmaları yaparak Moro halkının haklı davasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Açılışını yaptığımız eserlerimizden hem Antalyalı hem de Konyalı kardeşlerimiz kıyamete kadar hissedar olacaklar inşallah. Bundan daha güzel ticaret yok. Bu projelerimizle birlikte belki çok büyük rakamlar değil ama kıyamete kadar amel defterimizin kapanmamasına vesile oluyoruz. Bundan dolayı da bu kadar uzak bir mesafeyi katedip buraya geldiğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yetimhane Kompleksi’nin içerisinde yer alan Konya Akıncılar ile Antalya Haticetü’l Kübra Yetimhanelerinden toplam 96 yetim kız çocuğu istifade edecek. Yine hizmete açılan 100 metrekarelik Mehmet Zahit Kotku Camii’nde aynı anda 150 Müslüman ibadet edebilecek. Gönüllüler Yemekhanesi’nden ise komplekste barınacak 120 yetim ve idari personel faydalanacak. Merhum Ayşe Bozbey adına yaptırılan su kuyusu ise tüm kompleksin su ihtiyacını karşılayacak. Talayan bölgesinde açılan Abdülhamit Han İlkokulundan 150 öğrenci istifade edecek. 210 metrekarelik 5 odalı okulda 4 sınıf bulunuyor. Okulda dini ilimlerin yanı sıra fenni ilimlerin de okutulması planlanıyor.

