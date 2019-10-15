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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
TSK’nın Tel Abyad ve Rasulayn’daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

TSK’nın Tel Abyad ve Rasulayn’daki arama tarama çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye 


( TEL ABYAD )( TEL ABYAD ) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor
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