TSK’nın Tel Abyad ve Rasulayn’daki arama tarama çalışmaları devam ediyor



( TEL ABYAD )( TEL ABYAD ) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor

