Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Suriyeli Çocuk Sel Sularından Kurtarıldı İzle

- Suriyeli Çocuk Sel Sularından Kurtarıldı İzle

Suriyeli Çocuk Sular altından kurtaıldı

Mülteci Sel Felaketi Şiddetli Yağış Mülteci Kampı Sivil Savunma 

-Detay

( İDLİB ) - Suriyeli çocuk sel sularından kurtarıldı İDLİB

- Suriye’deki Atme mülteci kampında yaşanan sel felaketinde bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı. Suriye’nin İdlib kentindeki şiddetli yağışların sele dönüşmesi Atme mülteci kampında taşkınlara neden oldu. Sel sularının kampı basması sonucu Suriyeli bir çocuk sel sularına kapıldı. Suriyeliler ve sivil savunma ekipleri, küçük çocuğu kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarma ekipleri küçük çocuğu bir ip yardımıyla kurtarmayı başardı. Sivil savunma ekipleri, bölgede yerinden edilmiş mültecileri kurtarmak ve sivillere yardım etmek için herkesin seferber olduğunu duyurdu.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı