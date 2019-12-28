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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi İzle

- Somali'deki saldırıda ölü sayısı 30'ye yükseldi İzle

olay yeri detay

( MOGADİŞU ) MOGADİŞU

Hastane Başkent Saldırı 


- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a çıktı. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısı 30'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 60 olduğu açıklandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.
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