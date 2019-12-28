- Somali'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü İzle

- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Maliye Bakanlığına bağı bir gümrük merkezinin yakınında bomba yüklü araç infilak etti. Somali polisi, Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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