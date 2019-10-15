SMO askerlerinden terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terörist PKK/PYD zulmünden kaçan sivillere yardım etti. Suriye'de Tel Abyad'ın güneyinde yer alan Eyn İsa bölgesinden çok sayıda sivil terörist PKK/PYD zulmünden kaçtı. SMO askerleri, terörist PKK/PYD tarafından kötü muameleye uğrayan sivillere yardım ederek ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Terörist PKK/PYD zulmünden kaçan bir sivil ' PKK'dan çok işkence gördük ' dedi.
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