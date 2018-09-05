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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı

Rusya İdlib saldırılarının görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'e düzenlediği hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Tüm saldırıların köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'nin İdlib şehrine yaptığı hava saldırısının görüntüsünü yayınladı. Bakanlık açıklamasında, iki Su-34 savaş uçağının Esad rejiminin terörist olarak adlandırdığı silahlı grupların mevzilerini bombaladığı belirtildi. ' Su-35S çok amaçlı savaş uçağının taşınabilir uçaksavar füze sistemleri ile El Nusra ' ya ait silah depolarını imha ettiği ' ifade edilen açıklamada, tüm saldırıların sadece köylerden ve şehirlerden uzaktaki teröristlerin teyit edilmiş mevzilerine yapıldığı ileri sürüldü.

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