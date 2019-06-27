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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Rus Savaş Uçakları İdlib Civarını Bombaladı Haberi

- Rus Savaş Uçakları İdlib Civarını Bombaladı Haberi

Rus savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib civarını bombaladı. Rusya'ya ait savaş uçakları bugün öğleden sonra İdlib yakınlarındaki Ma ' arat El Numan kasabasının bombaladı. Sivil savunma görevlileri bombalanan bölgede çıkan yangını söndürdükten sonra, yıkılan ev ve iş yerlerinin enkazı altındaki yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Enkaz altından çıkarılan yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Rus savaş uçakları Hama ' nın kuzey tarafı ve İdlib civarını son haftalarda yoğun olarak bombalamaya ve füze atmaya devam ediyor.

Hastane İdlib 

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