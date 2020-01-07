Putin, Şam’da Esad’la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şam ' da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ' in Suriye ' nin başkenti Şam ' ı ziyaret ettiğini duyurdu. Peskov, Putin ' in Suriye ' de bazı tesisleri ziyaret ettiğini ifade ederek, Rus liderin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de bir araya geldiğini bildirdi.
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