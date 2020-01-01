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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Papa, on binlerce kişinin önünde özür diledi

Papa, on binlerce kişinin önünde özür diledi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Papa Francis Aziz Petrus Meydanı ' nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün ' Yeni Yıl Duası ' sırasında özür diledi

Katolik Vatikan Yeni Yıl 

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