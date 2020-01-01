Papa, on binlerce kişinin önünde özür diledi

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Vatikan'da St. Peter's Meydanı'ndaki yılbaşı etkinliklerinde elini tutup bırakmayan kadının eline vurmuştu. Papa Francis Aziz Petrus Meydanı ' nda dün kendisini elinden çeken kadına gösterdiği tepki ve eline vurması olayından dolayı bugün ' Yeni Yıl Duası ' sırasında özür diledi
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