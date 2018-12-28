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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
New York’ta trafo patlaması şehri maviye bürüdü İzle

New York’ta trafo patlaması şehri maviye bürüdü İzle

Mavi ışığın yayıldığı şehirden görüntüler

( NEW YORK ) - NEW YORK

Sosyal Medya Trafo Patlaması Elektrik Santrali İlginç Görüntü Elektrik Kesintisi 


- ABD’nin New York kentinde bir trafonun patlaması sonucu etrafa yayılan mavi ışık paniğe neden oldu. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda yetkililer, insanlara bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. ABD’nin New York kenti, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafo patlaması sonucunda ilginç görüntülere sahne oldu. Patlamanın ardından etrafa yayılan mavi ışık, bölgede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu. New York Polis Departmanı sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, Queens ilçesinde bulunan bir elektrik santralinde trafo patlaması meydana geldiğini ve ışığın bundan kaynaklandığını bildirdi. Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkan manzarayı görüntülemek için birbiriyle yarışırken yetkililer, bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulundu. New York İtfaiyesi ise yangının kontrol altına alındığını söyleyerek can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi. Patlamanın ardından meydana gelen elektrik kesintisi, metro seferlerinin aksamasına neden olurken, LaGuardia Havalimanı’ndaki uçuşlarda da gecikmeler yaşandı.
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