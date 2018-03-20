- Nevruz, Azerbaycan’da coşkuyla kutlanıyor Haberi

- Konserden görüntüler

- Stantlardan görüntüler

- Kutlamalardan görüntüler

- Adalet Süleymanov röp.

- İskender Gamberov röp.

- Kutlamalara katılanlardan görüntüler

- Babek Abdullayev röp.



( BAKÜ ) BAKÜ



- Türk dünyasının önemli günlerinden Nevruz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de festivallerle kutlanıyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz, Azerbaycan’da coşkuyla kutlanıyor. Bakü’nün tarihi mekanlarından İçerişehir ve merkez meydanlarında çok büyük şenliklerle kutlanan geleneksel Nevruz Festivaline bu yıl da ilgi büyüktü. Etkinliklere katılan ziyaretçiler stantlarda Azerbaycan’ın milli kültürünü yansıtan el sanatları, folklor oyunları, heykeller ve resim sergilerini de yakından inceleme imkanı buldu. Kutlamalara torunlarıyla gelen Adalet Süleymanov, "Torunlarımla geldim. Böyle güzel şenliklerde insanların ruhu okşanıyor. Nevruz'umuz unutulmuyor, unutanlar da hatırlıyor. Torunlarımı Nevruz nedir diye getirdim, bahar hakkında bilgileri olsun diye getirdim. Yurtdışından misafirlerimiz de geldi. Türkiye ve İran’dan kardeşlerimiz gelmişler. Bizimle birlikte Nevruz’u kutluyorlar" ifadelerini kullandı. İskender Gamberov ise, "Azerbaycanlıları ve bütün Türk dünyasını Nevruz nedeniyle tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel etkinlikler yapılıyor. Biz de ailelerimizle gelip kutlamalara katılıyoruz" diye konuştu.

Kutlamaları izlemek için gelen Babek Abdullayev da, "Etkinlik çok güzel bir şekilde ilerliyor. Nevruz’da yabancı ülkelerden herkes Azerbaycan’a geliyor. Azerbaycan’da Nevruz çok güzel kutlanıyor. Amerika’dan, Avustralya’dan gelenler var. Azerbaycan’ın ve Türk halklarının Nevruz’unu tebrik ediyorum" dedi.

Azerbaycan’da Nevruz dolayısıyla 26 Mart’a kadar resmi tatil ilan edildi ve ülkede hafta boyu çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlamalar yapılacak.

