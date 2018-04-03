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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Los Angeles Başkonsolosluğu Robot Takımını Ağırladı İzle

- Los Angeles Başkonsolosluğu Robot Takımını Ağırladı İzle

Konsolosluğu ziyaret

Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Mühendislik Öğrenciler 

-Konsolosun konuşması
-Röportajlar

( LOS ANGELES ) - Los Angeles Başkonsolosluğu robot takımını ağırladı LOS ANGELES

- Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı “3390 Anatolian Eaglebots” yarışmalara katılmak üzere geldiği ABD’de Los Angeles Başkonsolosluğu tarafından ağırlandı. Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nin FRC Robot takımı “3390 Anatolian Eaglebots”, Bilimsel Teknolojinin İlham Vermesi ve Tanınması Vakfı - FIRST tarafından 4-7 Nisan tarihleri arasında Lancaster bölgesinde düzenlenen robot yarışlarına katılmak için Los Angeles’a geldi. Los Angeles’ta Türkiye başkonsolosluğunu ziyaret eden takım, Başkonsolos Can Oğuz tarafından ağırlandı. Öğrencileri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını ve kendilerine yarışmalarda bol şans dilediklerini belirten Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, öğrencilerden ve öğretmenlerinden takımın çalışması ile ilgili bilgi aldı. Başkonsolos Oğuz, öğrencilere, “Bu bölge teknoloji üzerine kurulu. Sizlerin burada olması ayrı bir gurur meselesi. Siz bizi temsil ediyorsunuz. Biz resmi temsil işini yapsak dahi sizin etkiniz çok daha büyük” dedi.
Takımın mentoru teknoloji ve tasarım öğretmeni Müfit Alkaya ise, “Robot çalışmaları öğrencinin kariyerine çok etki yapan çalışmalar. Günümüzde üniversiteler öğrenci seçerken öğrencilerin hayatlarında ne kadar farklı etkinlikler içerisinde olduğunu sorguluyor” diye konuştu.
Takımda bulunan 54 öğrenciden 24'ünün ABD’de gerçekleşecek yarışmaya geldiğini söyleyen Alkaya, “Takım elektrik-elektronik, pünomatik, mekanik, yazılım ve PR alanlarından oluşuyor ve hangi öğrencinin hangi alana ilgisi varda bu bölümlere geçiyor” dedi.
Takım kaptanı Egemen Göçmen küçüklüğünden bu yana mühendislik ve robotik alanına ilgi duyduğunu ve bu takımın robot kavramının geleceğin kendisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Yarışmada kullanılacak robotun baş yazılımcısı olan Boran ise ikinci sınıftan beri robot takımında olduğunu önce küçük robotlar ile başlayıp bugün daha büyük robotlar ile çalıştığını ve takımın geleceği için birçok artı kattığını belirtti.
Takımın halkla ilişkiler çalışmalarından sorumlu Begüm ise takımın kariyerini planlamasına katkısı olduğunu, ilgi duyduğu matematik alanına yönelmesine katkı sağladığını anlattı. Başkonsolos, takım öğrencileri, öğretmenler ve konsolosluk görevlileri sohbetin ardından konsolosluk rezidansının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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