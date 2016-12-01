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1 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Lavrov'un Antalya'daki basın toplantısında çeviri hatası

Lavrov'un Antalya'daki basın toplantısında çeviri hatası

Dışişleri kaynakları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un çevirisinde hata yapıldığını belirtti. Lavrov, ' Türk askerlerini ne Rusya ne Suriye vurdu ' dedi.

Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Dışişleri Bakanı Suriye 


Lavrov'un, Fırat Kalkanı operasyonunda yer alan Türk askerlerine yönelik hava saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın bununla bir ilgisi olmadığını ifade etti.

Öte yandan Lavrov'un sözleri, ' Bizim Rusya olarak bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır. Biz orada terörizmle ve teröristlerle mücadeleye devam ediyoruz. ' şeklinde aktarılmıştı.

Fakat Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lavrov'un konuşmasında çeviri hatası olduğunu duyurdu. Lavrov'un, Türk askerlerine düzenlenen saldırıyla ne Rusya'nın ne de Suriye'nin bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

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