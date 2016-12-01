Lavrov'un Antalya'daki basın toplantısında çeviri hatası



Lavrov'un, Fırat Kalkanı operasyonunda yer alan Türk askerlerine yönelik hava saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada Rusya'nın bununla bir ilgisi olmadığını ifade etti.



Öte yandan Lavrov'un sözleri, ' Bizim Rusya olarak bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır. Biz orada terörizmle ve teröristlerle mücadeleye devam ediyoruz. ' şeklinde aktarılmıştı.



Fakat Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lavrov'un konuşmasında çeviri hatası olduğunu duyurdu. Lavrov'un, Türk askerlerine düzenlenen saldırıyla ne Rusya'nın ne de Suriye'nin bir ilgisi bulunmadığını söyledi.



