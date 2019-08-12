Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Kolombiya’da Hava Gösterisinde Düşen 2 Asker Hayatını Kaybetti İzle

- Kolombiya’da Hava Gösterisinde Düşen 2 Asker Hayatını Kaybetti İzle

Hava gösterisi

Amatör Kamera Festival Amatör Çiçek Festivali Helikopter 

-Askerlerin düşme anı

( BOGOTA ) - Kolombiya’da hava gösterisinde düşen 2 asker hayatını kaybetti BOGOTA

- Kolombiya'da bir hava gösterisi sırasında helikopterden bayrakla iple aşağı inen iki asker ipin kopması üzerine yüzlerce metre yükseklikten aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kolombiya'nın Medellin şehrinde düzenlenen çiçek festivalinde yapılan hava gösterisi sırasında Kolombiya bayrağı tutmak için helikopterden iple aşağı inen iki asker, ipin kopması üzerine yere düştü. Kolombiya Ordu Komutanlığı, hava gösterisi sırasında yere düşen subaylar Jesus Musquera ve Sebastian Gamboa'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Askerlerin metrelerce yüksekten yere düşme anı ise amatör kamera tarafından kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı