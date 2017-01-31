Kardak nöbeti devam ediyor



Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar ' ın Kardak kayalıklarında yaptığı denetlemelerin ardından Ege sularından Yunan ve Türk sahil güvenlik ekipleri karşı karşıya geldi. Kardak kayalıklarının etrafını çembere alan Türk Sahil Güvenlik botları, çevrede kuş uçurtmadı. 5 Sahil Güvenli botu ve 1 savaş gemisinin bulunduğu bölgede zaman zaman Yunan sahil güvenlik ekipleriyle gergin anlar yaşandı.



Türk karasularına giren Yunan botlarını, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kısa sürede geri püskürttü. Türk Sahil Güvenliğini taciz eden Yunan sahil güvenlik botları karşılarında 4 sahil güvenlik görünce geri manevra yaparak Kos Adası'na gitti.



Bölgede 24 saat nöbet tutan Türk Sahil Güvenliği, Kardak kayalıklarına Yunanistan sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere balıkçıları ve sivil tekneleri yaklaştırmıyor.

