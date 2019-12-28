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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Kansas’ta Nitrojen Patlaması: 15 Yaralı İzle

- Kansas’ta Nitrojen Patlaması: 15 Yaralı İzle

olay yerinden detaylar

( KANSAS ) - Kansas’ta nitrojen patlaması: 15 yaralı KANSAS

Acil Servis Gaz Sızıntısı Nadan Ağır Yaralı 


- ABD’nin Kansas eyaletinde bir havacılık şirketinde yaşanan nitrojen patlaması sonucu 15 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden olmadı. ABD’nin Kansas eyaletinin Wichita kentinde, Textrin Havacılık binasında yaşanan nitrojen patlaması sonucu 15 kişi yaralandı. Sağlık personelinin verdiği bilgiye göre acil servise götürülen 15 kişiden biri ağır yaralıydı. Bölge İtfaiye Amiri Daniel Wegner, kazanın yaşandığı gün çalışanların büyük çoğunluğunun Noel tatilinde olması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade etti.
Wegner, nitrojen patlamasının depoya zarar vermesi sonucu, binadan dışarı gaz sızıntısı yaşandığını ancak gazın çevreye zararlı olmadığını belirtti.

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