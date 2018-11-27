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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Japon Mobil Camiye Dünyadan Büyük İlgi İzle

- Japon Mobil Camiye Dünyadan Büyük İlgi İzle

Japon yapımı mobil caminin görüntüleri

( TOKYO ) - Japon mobil camiye dünyadan büyük ilgi TOKYO

Bild Uzaktan Kumanda 


- Japonya’da geçen 4 yıl içinde 25 tonluk ağır görev kamyonundan dönüştürülen 48 m2’lik mobil camiye dünya genelinde 45 ülkeden satın alma talebi geldi. Aynı anda 50 kişinin ibadet edebildiği cami ilk etapta 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılacak Müslüman sporcuların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için Japon Yasu Project tarafından geliştirildi. Mobil camiye dünya genelinde çok sayıda satın alma talebi geldiği kaydedildi. Japon yapımı mobil caminin 2022 yılında Katar’da yapılacak Dünya Kupası için de hizmet vermesi bekleniyor. Yirmi beş tonluk bir tırdan dönüştürülen Mobil cami halen Tokyo’nun 40 kilometre yakınında Chiba şehrinde kullanılmaya başlandı. Cami uzaktan kumandayla kuruluyor, duvarları sağa sola açılarak kullanıma açılıyor. Caminin dışında 4 kişinin abdest alacağı bir mekanizma da bulunuyor.
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