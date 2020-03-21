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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

İtalyan Belediye Başkanı, önlemleri dinlemeyenlere böyle isyan etti

İtalya'da coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binden fazla oldu. İtalya'daki ölüm sayısı Çin'deki ölüm sayısını geçmiş durumda. İtalya ' nın Delia kabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti. Bancheri, ' Güzel günler gelecek. Herkes alışveriş için her gün sokağa çıkarsa her şey nasıl güzel olacak? ' diye sordu.

Belediye Başkanı İtalya Çin 

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