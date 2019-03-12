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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Askerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı Haberi

- İsrail Askerleri Mescid-i Aksa'nın Kapılarını Kapattı Haberi

Mescid-i Aksa'daki çatışmalar

( KUDÜS ) - İsrailaAskerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı KUDÜS

Polis Çatışma İsrail Polis Karakolu 


- İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattı, mukavemet gösteren Müslümanlar darp edilerek gözaltına alındı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Askerler Mescid-i Aksa'nın bütün kapılarını kapattı. Mukavemet gösteren Müslümanlar ise darp edilerek gözaltına alındı. Ayrıca Mescid-i Aksa'daki İsrail polis karakolundan dumanların yükseldiği gözlendi.
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