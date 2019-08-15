İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 2 Filistinliyi yaraladı



Olaydan hemen sonra Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda “bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları” iddiasıyla 2 Filistinliye ateş açarak ağır yaraladı. Olayda Mescid-i Aksa'nın bir muhafızı ve bir İsrail subayın da yaralandığı bildirildi.

Yaşanan kargaşadan hemen sonra İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı öğrenildi.

