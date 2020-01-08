Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerin düştüğü Erbil görüntülendi

İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerin düştüğü Erbil görüntülendi

İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birinin isabet ettiği Erbil kentinin Berdereş ilçesi saldırının ardından böyle görüntülendi. İranlı General Kasım Süleymani'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesine karşılık veren İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırılarında füzelerden birisi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil kentine ait Berdereş ilçesi yakınlarına düştü. Saldırının ardından füzenin düştüğü bölge görüntülendi. Berdereş ilçesi yakınlarına düşen füze, boş alana isabet ederken ilçe sakinleri büyük panik yaşadı. İlçe sakinlerinden Niyaz Mustafa, büyük bir gürültü sesi duyduğunu belirterek, ' Sabah erken saatlerinde televizyonlarda İran'ın saldırı haberini duyunca şaşırdık. Sonra Berdereş ilçesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta tarlaya füze düştüğünü öğrendik. Manevi zarara yol açan saldırı insanlarda paniğe neden oldu. ' dedi.

Televizyon İran Diyalog Başkent Saldırı 

Görgü tanıkları, saldırı sonrası olay yerine gelen IKBY Emniyet Güçleri tarafından atılan füzeden geriye kalan bütün parçaların topladığını belirtti.
Öte yandan saldırı sonrası toplanan IKBY Başkanlığı, topraklarının savaş sahasına dönüşmesini kabul etmediğini, var olan sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı