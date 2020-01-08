İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerin düştüğü Erbil görüntülendi

Görgü tanıkları, saldırı sonrası olay yerine gelen IKBY Emniyet Güçleri tarafından atılan füzeden geriye kalan bütün parçaların topladığını belirtti.

Öte yandan saldırı sonrası toplanan IKBY Başkanlığı, topraklarının savaş sahasına dönüşmesini kabul etmediğini, var olan sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istedi.



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