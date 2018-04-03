- İran'da Yangın: 11 Ölü İzle



- İran'ın Huzistan eyaletinin Ahvaz şehrinde bir kafede çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı iddia edildi. İran'ın Ahvaz şehrinin güneyindeki bir kafede yangın çıktı. Çıkan yangında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk soruşturmalara göre, yangının eski bir çalışan tarafından benzin kullanılarak çıkartıldığı bulgularına ulaşıldı. Ahvaz Emniyet Müdürü Muhammed Safari, şüphelinin olaydan 4 saat sonra yakalandığını bildirdi.

