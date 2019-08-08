- İran’da Keşmir Müslümanlarına destek gösterisi İzle



- İran'da bir grup öğrenci, Hindistan'ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırma kararını protesto etti. İran’da bir grup üniversite öğrencisi, Hindistan tarafından Keşmir Müslümanlarına uygulanan baskıyı ve Hindistan'ın aldığı kararı protesto etmek için Hindistan Büyükelçiliği önünde toplandı. Hindistan’ın Keşmir Müslümanlarına yönelik baskısını protesto eden İranlı öğrenciler, Hindistan devletini kınayarak Müslümanlara yönelik baskılarını sonlandırmasını istedi. Müslümanların Keşmir’de uygulanan zulme karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulunan üniversite öğrencileri, İngilizce ve Urduca sloganlar atarak Birleşmiş Milletler'den Keşmir’de uygulanan baskıyı durdurması istedi. Hindistan hükumeti, Cammu Keşmir’in özel statüsünü ortadan kaldırma kararı almıştı. Hindistan’ın Keşmir’i bölmeye yönelik adımı şeklinde yorumlanan bu kararı İslam ülkelerinden sert tepki aldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Hindistan hükumetinin Cammu Keşmir konusunda aldığı kararı yakından takip ettiklerini aktardı. Tahran'ın barışçıl yöntemlerden yana olduğunu belirten Musevi, "İran, Hindistan ve Pakistan'dan barışçıl yöntemleri ve diyalogu benimseyerek, bölge halkının menfaatlerini temin edecek etkili adımlar atmalarını bekliyor" ifadesini kullandı.

