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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Irak'tan Sürpriz Ziyaret Açıklaması: “trump’ın Ziyaretinden miz Vardı” İzle

- Irak'tan Sürpriz Ziyaret Açıklaması: “trump’ın Ziyaretinden miz Vardı” İzle

ziyaret görüntüleri

( ERBİL ) - Irak'tan sürpriz ziyaret açıklaması: “Trump’ın ziyaretinden haberimiz vardı” ERBİL

Mehdi Trump Telefon Görüşmesi Yazılı Açıklama Hükümet 


- ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’a yaptığı sürpriz ziyaretin arından açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi, “Ziyaretten haberdar edilmiştik” dedi.
Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi'nin Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump’ın sürpriz ziyareti konusunda önceden bilgilendirildiği belirtildi. Irak hükümetinin ziyareti memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, “Trump’ın Abdülmehdi ile bir araya gelmesi planlanıyordu ancak görüşmenin nasıl yapılacağı konusunda fikir ayrılığı olduğu için bunun yerine iki lider bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi, DEAŞ’a karşı ortak mücadele, bölgede istikrarın sağlanması ve son gelişmeler değerlendirildi” ifadesi kullanıldı. Açıklamada Trump’ın ziyaretinin Irak’taki Amerikan askerlerinin Noel’lerini kutlamayı kapsadığı ve Trump’ın Abdülmehdi’yi Washington’a davet ettiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Irak’ın Anbar ilindeki Ayn El Esad hava üssüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Amerikan askerleriyle bir araya gelmişti.
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