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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı

Irak'ta Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Bağdat'ın güneybatısında el-Malif bölgesinde bulunan Ebu El-Fadl El-Abbas türbesine intihar saldırısı düzenlendi.

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Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti.
Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.


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