Irak'ta Türbeye İntihar Saldırısı: 5 Ölü, 14 Yaralı



Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri olay yerinde inceleme başlattı. Yaralılar Yermük hastanesine kaldırılırken, hastane yönetimi 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastane yönetimi 14 yaralının da tedavilerine devam edildiğini kaydetti.

Güvenlik kaynakları, saldırının iki saldırgan tarafından yapıldığını söyledi.





